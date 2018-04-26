Başkan Anlayan, görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu

2004 yılında göreve başlayan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti’den milletvekili olmak için Fatsa Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından yaptığı...

2004 yılında göreve başlayan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti’den milletvekili olmak için Fatsa Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Anlayan, “24 Haziran 2018 genel seçimlerinde, AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için, belediye başkanlığı görevimden bugün saat 16.30 itibarı ile istifa etmiş bulunmaktayım. Rabb’im hayırlı eylesin, Rabbim mahcup etmesin inşallah” açıklamasında bulundu.