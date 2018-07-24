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24 Temmuz 2018 Salı 13:28

Başkan Kaçak’dan vatandaşlara uyarı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, fındık işçilerine karşı uyarıda bulundu.MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, "Bölgemiz için önemli bir ürün olan fındığın hasat zamanı geldi çattı. İl dışından...

Başkan Kaçak'dan vatandaşlara uyarı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, fındık işçilerine karşı uyarıda bulundu.

MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, "Bölgemiz için önemli bir ürün olan fındığın hasat zamanı geldi çattı. İl dışından bölgemize gelerek ilgili mercilerimizin gösterdiği yerlere yerleşen fındık işçileri, her sene olduğu gibi yine aramızda olacağı aşikardır. Valiliğimizin ve kaymakamlıklarımızın gösterdiği yerler haricinde bireysel hareket ederek yerleşen göçerlere karşı dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.

Başkan Kaçak yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın Karadeniz’e sızma planlarının olduğu bugünlerde, gelen şahıslar iyi takip edilmeli, kolluk kuvvetlerimizce gerekli incelemeler yapılmalı, herhangi bir şüpheli durum karşısında vatandaşımızda güvenlik güçlerine yardımcı olmalıdır. Bu kişilere müsaade edilmemeli ve vatandaşlarımız da böyle bir durumla karşılaştığında gerekli mercilere bilgi vermelidir. Fındık vesilesiyle uzaktan yakından gelerek bir araya toplanan ve adeta bir bayram havasında yaşanan bu mevsimde, ağzımızın tadının bozulmaması için vatandaşlarımızı bazı hususlarda dikkatli olsunlar” diye konuştu.

"Çocuk işçi çalıştırılmaması"

Başkan Kaçak, "Malumunuz kanunen belli yaşın altındaki çocukların çalıştırılması yasaktır. Bahçe sahiplerinin bu konuya hassasiyet göstermeleri de önem arz etmektedir. Göçer işçilerin çocukları için devletimiz, yerleştirdiği noktalara yaz kursları hizmeti vermekte, bir nevi çalıştırılmalarının önüne geçmektedir. Bahçe sahipleri de kesinlikle çocuk işçi kabul etmemeli ve çalışmasına izin vermemelidir” diye konuştu.
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