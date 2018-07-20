Başkan Kaya Çambaşı esnafıyla toplantı yaptı

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Yaylası esnafıyla toplantı düzenledi.

Çambaşı Yaylası Belediye Ek Hizmet binasında gerçekleşen toplantıda esnaflarla fikir alışverişinde bulunuldu.

Hep beraber ilçeye sahip çıkılması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Yener Kaya, “Yaylamıza çok ciddi yatırımlar hızla yapılıyor. Buranın her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor, artmaya da devam edecek. Bizler de yaylamıza daha çok sahip çıkarak, buraya gelenleri en iyi şekilde karşılayalım, en güzel şekilde ağırlayalım. Çünkü burayı büyütecek, tanıtacak sizlersiniz” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan esnaflar, Başkan Kaya’ya istek ve önerilerini dile getirdi.