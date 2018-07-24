Başkan Kibar: 'Asgari ücret 70 lira'

Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, 2018 yılı fındık hasadında çalışacak işçilere ödenecek günlük ücretin asgari 70 lira olduğunu ifade etti.

Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar yaptığı açıklamada, “Son yıllarda seyreden düşük fiyat politikası nedeniyle üreticilerimizin açısından toplama maliyeti maliyet sıralamasında ilk sırayı almış durumda. Her yıl asgari ücrette uygulanan artışın işçi ücretlerinde uygulanmak zorunda olmasından dolayı geçen yıl 65 lira olan toplama ücretlerinin bu yılda 70 lira olarak belirlemesi konusunda komisyon olarak mutabık kaldık. Son 4 yıldır her geçen yıl düşen bir fındık fiyatıyla üreticilerimizin alım gücü düşmüş ve maliyeti artmıştır. Artan hayat pahalılığı ve döviz kurundaki artış ürünümüzün bedava denecek bir fiyata ihraç olunmasına sebep olmuştur. Açıklanan fındık hasadında çalışacak olan işçi ücretlerinin fındık üreticilerimize ve fındık işçilerimize hayırlı olmasını diler, bol ve bereketli bir hasat sezonu dilerim” diye konuştu.