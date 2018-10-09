ORDU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 16:53

Başkan Tekintaş: "Millet varsa biz varız"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Akkuş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.Başkan Tekintaş, ziyaretler kapsamında, İlçe Kaymakam Vekili Muhammed Enes Çıkrık ve Belediye Başkanı İsa Demirci’nin makamını ziyaret ederek,...

Başkan Tekintaş: 'Millet varsa biz varız'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Akkuş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Başkan Tekintaş, ziyaretler kapsamında, İlçe Kaymakam Vekili Muhammed Enes Çıkrık ve Belediye Başkanı İsa Demirci’nin makamını ziyaret ederek, yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

İlçe temasları kapsamında Akkuş’un sorunlarının masaya yatırılacağını söyleyen Başkan Tekintaş, “Önümüzdeki 6 aylık süre içerisinde 2019-2024 vizyonunu da ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gözden geçirerek değerlendirmelerde bulunacağız. Kardeşlik duygusu içerisinde sürdürdüğümüz çalışmaların aynı gönül birliğiyle gerek kamu gerek yerel gerekse sivil toplum kuruluşları ve halkımız tarafından sürmesini arzu ediyoruz. Allah ülkemize ve milletimize güç kuvvet versin. Bize inanan güvenen milletimize saygılar sunuyorum, millet varsa biz varız. İsa Demirci Başkanımız burada ekibi ile gece-gündüz çalışmalarına devam ediyor. Biz de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarını desteklediğimiz gibi kendi çalışmalarımızı da sürdürerek kendimizi 2019 vizyonuna ve 31 Mart seçimlerine hazır hale getiriyoruz” dedi.

Başkan Tekintaş’a Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde başarılar dileyen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise, “İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ağır sorumluluk isteyen görevi yüz akıyla yapacağınızdan eminiz. Bugün ilçemize yaptığınız ziyaretiniz dolayısıyla şahsım ve Akkuşlu hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Geçmişte ilçemize güzel ve önemli katkılarınız oldu. Bu hizmetlerinize bundan sonraki süreçte de devam edeceğinizden eminiz” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku