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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:35

Başkan Tekintaş: “Yeni Mahallenin çehresi değişiyor”

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Yeni Mahalle’de yapımına başlanan 11 kilometrelik sıcak asfalt ve peyzaj çalışmalarıyla mahallenin göz bebeği bir mekan haline geleceğini söyledi.Birçok mahallede hizmetlerini eksiksiz sürdüren...

Başkan Tekintaş: 'Yeni Mahallenin çehresi değişiyor”
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Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Yeni Mahalle’de yapımına başlanan 11 kilometrelik sıcak asfalt ve peyzaj çalışmalarıyla mahallenin göz bebeği bir mekan haline geleceğini söyledi.

Birçok mahallede hizmetlerini eksiksiz sürdüren Altınordu Belediyesi, yaptığı çalışmalarla mahallelerin çehresini değiştiriyor. Bu kapsamda şehrin merkezi konumunda bulunan Yeni Mahallede çalışma başlatan Altınordu Belediyesi, 11 kilometrelik sıcak asfalt ve caddelerde yapacağı peyzaj çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yeni Mahalle’de sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, burada önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Alt yapıdan üst yapıya, peyzaj çalışmalarından parklara kadar birçok alanda yapılacak olan çalışmalarla Yeni Mahalle’nin göz bebeği bir mahalle olacağını ifade eden Başkan Tekintaş, "Altınordu ilçemizin kalbi Yeni Mahalle’de parke olan cadde ve sokakların kentsel dönüşüm adı altında kalanları dışındaki tüm alanlardaki parkeleri sökerek yağmur suyu hatlarını yenileyeceğiz. Bu çalışmaların ardından 11 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. Yeni Mahalle kaldırımlarıyla, kapalı sokaklarıyla, oturma mekanlarıyla göz bebeği bir mahalle haline gelecek. Yapılan tüm bu çalışmalar mahallemize ayrı bir değer katacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ın Yeni Mahalle’de gerçekleştirdiği gezide kendisine eşlik eden Yeni Mahalle Muhtarı Nihat Kondak, yapılan çalışmaları değerlendirdi. Geçmiş yıllarda yapılmayan hizmetleri aldıklarını dile getiren Kondak, hizmetten dolayı duydukları memnuniyetleri dile getirerek, Başkan Tekintaş’a teşekkür etti.
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