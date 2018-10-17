Başkan Tezcan, projeleri yerinde inceledi

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Altınordu Belediyesi tarafından yapımı devam eden projelerle ilgili inceleme gezisi düzenledi.Şehrin gelişimine katkı sunan projelere imza atan Altınordu Belediyesi bu projelerin tamamlanması için yoğun...

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Altınordu Belediyesi tarafından yapımı devam eden projelerle ilgili inceleme gezisi düzenledi.

Şehrin gelişimine katkı sunan projelere imza atan Altınordu Belediyesi bu projelerin tamamlanması için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan da devam eden projelerde incelemelerde bulundu. Başkan Tezcan’ın, inceleme gezisi kapsamında, ilk durağı şehrin nefes almasına imkan sunacak ve apartman altı imalathaneleri tek çatı altına toplayacak olan Karacaömer Sanayi Sitesi oldu. İncelemelerde bulunan Başkan Tezcan, son durum hakkına yetkililerden bilgi aldı. Tezcan daha sonra modern pazarlar parolası ile inşa edilen Şirin Pazar ve Karşıyaka Pazar çalışmalarını yerinde inceledi. Cumhuriyet Mahallesi’ne de geçen Başkan Tezcan, burada ilk olarak Ordu mimarisi ile yapılan ve içerisinde spor salonu, gençlik merkezi ve lokal gibi alanlar bulunan Kadınlar Lokali ve Muhtarlık Evi projesini gezdi. Kadınlar Lokali ve Muhtarlık Evindeki incelemelerin ardından Başkan Tezcan’ın son durağı yaşlıların dolu dolu zaman geçirmelerine imkan sunacak olan ve kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan Yaşlı Yaşam Merkezi oldu.

Projelerin incelendiği gezinin ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, çoğu projenin hizmete hazır hale geldiğini söyledi. Belediyelerin çok amaçlı bir kurum ve hizmet erki olduğunu aktaran Başkan Tezcan, “Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Aynı tempoda bu işleri bitirip bir an önce hizmete sunmayı planlıyoruz. Belediye çok amaçlı bir kurumdur, hizmet erkidir. Ama aynı zamanda da birçok alanda vatandaşın doğrudan yapmadığı işleri bizzat yapmak zorundadır. Belediye halka hizmet etmek zorundadır. Bizlerde bu kapsamda halkımıza hizmet etmek için birçok projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam edeceğiz” dedi.