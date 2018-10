Başkan üniversiteli öğrencilerle buluştu

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, üniversite eğitimi için ilk defa Ünye’ye gelen bin 500 üniversite öğrencisi ile yemekte bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu programda açılış konuşmasını yapan AK Parti Ünye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Gülay, “Ünye yaşamak için çok güzel bir şehirdir. Bizler için sizler yeni bir şehirde, sizler ise yeni bir şehrin üniversitesinde olmaktan mutluluk duyacaksınız. Bizler gençlerin sesi olarak sizlerle her daim yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz kadar, sizlerin de bizleri bir aileniz gibi görebilirsiniz” dedi.

“Ünye’den gittikten sonra tekrar geri dönmek isteyeceksiniz”

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi:

“Karadeniz’in güzel ve şirin ilçesi olan Ünye’desiniz. Şehrimize her gün yenilikle katıldığı gibi yeni yüzler ve yeni gençlerimizde ayak basmaktadır. İlçemiz güneşin denizden doğup, denizden battığı bir şehirdir. Bu şehrimizde sizler okuyarak gelecek planlaması yaparken, yarın ayrıldığınızda çantanızda bir yığın dolusu anılarınızla beraber gideceksiniz. Aradan belli bir süre geçtikten sonra, ayrıldığınız Ünye şehrimize tekrar dönmek isteyecek ve anılarınızı yeniden yaşatmak isteyeceksiniz. Öğrenci olmanın zor olduğunu bildiğimiz kadar, öğrenci yaşamanın da belirli zorlukları var. Ve şu an sizlere baktığımızda bir üst sınıf öğrencilerinin ve yeni öğrencilerimizin olduğunu görüyoruz. Bu yüzden öğrencilik hayatı hem zor ama bir o kadar da keyiflidir. Öğrencilik yılları sizleri hayata hazırlayan en önemli dönemdir. Benim öğrencilik hayatım iki saat yol yürüyerek köy okuluna giden, bin rakımlı bir köy çocuğuyum. Ben bir metrelik yağan karın üzerinde giderek ilkokul eğitimimizi öyle tamamladık. Ben sizlere sadece şunu söylemek isterim. Kendinize özgü daima tavrınız ve karakteriniz olsun. Sizler zorlu bir mücadele içerisinde olacaksınız. Bu mücadele içerisinde sizler yokuş aşağıda gidebilir yokuşta çıkabilirsiniz. Sizlerin şu an içerisinde olduğunuz durum yokuştan çıkarak zafere ve başarıya ulaşmanızdır.”

Program Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti Ünye Gençlik Kolları ekibi ve öğrenciler ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti Ünye İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Aldemir Yiğit, AK Parti Ünye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Gülay, gençlik kolları üyeleri ve öğrenciler katıldı.