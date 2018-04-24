Başkan Yılmaz, şampiyonu kabul etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off müsabakasında rakibi Artvin Hopaspor’u 2-1 yenerek 3. Lig’e yükselme başarısını gösteren Fatsa Belediyespor’un yönetici ve sporcularını kabul ederek kutladı.

"Birlikte heyecanlandık, birlikte mutlu olduk"

Başkan Enver Yılmaz, Fatsa Belediyespor’un idari ve teknik yönetimi ile futbolcularını tebrik ederek, “Ordu ilinden ikinci bir futbol takımının profesyonel lige yükselmesinin gururunu yaşıyoruz. Fatsa Belediyespor’un 19 yıl aradan sonra üçüncü lige çıktığı bu süreçte heyecanı ve mutluluğu hep birlikte yaşadık. Sizler kadar bizler de mutlu olduk. Bu mutluluğu bize yaşattıkları için başta Fatsalı hemşehrilerimiz olmak üzere, Fatsa Belediye Başkanımız Hüseyin Anlayan’ı, Kulüp Başkanımız Ayhan Demir’i, teknik kadroyu ve futbolcuları tebrik ediyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Şampiyonluk primi sözümüzü yerine getireceğiz”

Fatsa Belediyespor’a verdikleri şampiyonluk primi sözünü yerine getireceklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Bu mutluluğu taçlandırmaya yönelik geçmişte vermiş olduğumuz taahhütleri yerine getireceğiz. Fatsa Belediyespor’un şampiyon olması durumunda söz verdiğimiz şampiyonluk primini Ayhan Başkan ile birlikte karşılayacağız” diye konuştu.

“Tesisleşme konusunda destek olacağız”

Fatsa Belediyespor’un tesisleşmesine destek vereceklerini belirten Başkan Enver Yılmaz, “Fatsa Belediye Başkanımız ve Kulüp Başkanımızla birlikte önümüzdeki sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunduk ve gerekli planlamalarımızı yaptık. 3. Lig demek profesyonellik ve kurumsallık demek. Bu nedenle kurumsallaşmayı sağlamamız gerekiyor. Fatsa Bolaman’daki alanımızda yeni bir düzenleme yaparak orayı Fatsa Belediyesporlu futbolcularımızın konaklayacağı, antrenmanlarını yapacağı ve sosyal aktivitelerde bulunacağı bir tesis hâline getireceğiz. En kısa zamanda bu tesisi ihale edip, yapımını tamamlamayı ve Fatsa Belediyespor’a teslim etmeyi istiyoruz. Bu sayede Fatsa Belediyespor’un tesisleşmesi konusunda verdiğimiz sözü de yerine getirmiş olacağız” dedi.

“Fatsa Belediyespor, 3. Lig’de kalıcı olmak için gereken her şeye sahip”

Fatsa Belediyespor’un 3. Lig’de kalıcı olması için gerekli her şeye sahip olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Fatsa Belediyespor, 3. Lig’de kalıcı olmak için gerekli olan taraftara ve heyecana sahip. Bugünkü mutluluğumuz ve heyecanımız, inşallah 3. Lig’de bir üst lige çıkma mücadelesi gösterirken de devam edecek” şeklinde konuştu.