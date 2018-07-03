Batumlu Manana, Ordu’da sağlığına kavuştu

Gürcistan’ın Batum şehrinde yaşayan ve 4 senedir şeker hastası olan 58 yaşındaki Manana Gorgoshadze, Ordu’da gerçekleştirilen tedavi ile obezite ve kolesterole veda etti.

58 yaşındaki Manana Gorgoshadze, 4 yıldır diyabetle mücadele ediyordu. Ayrıca diyabetin yol açtığı obezite ve kolesterolle uğraştı. Medical Park Ordu Hastanesi’nde yapılan başarılı operasyonları basından takip eden Gorgoshadze, Türkiye’ye gelmeye karar verdi. Obezite ve Metabolik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy, tarafından ‘mini gastrik by-pass’ ameliyatı yapıldı. 3 gün hastanede yattıktan sonra taburcu olan Manana Gorgoshadze, ameliyat sayesinde hem diyabetten hem de obezite ve kolesterolden kurtuldu. Opr. Dr. Erkan Aksoy, "Hastamızın midesinin büyük bölümünü by-pass ederek hacmini küçülttük. Bu sayede tüketilen besinlerin bir kısmının emilmeden atılması sağlanmış oldu. Hastamızın 1 yıl içerisinde 60 kiloya inmesini hedefliyoruz. Şu an hastamız gayet iyi, normal şekilde gıda alımına başladı. İnsülini tamamen bıraktı, artık şeker ve kolesterol ilaçlarının hiçbirini kullanmayacak" dedi.

‘Yeni bir hayata başlıyorum’

Yapılan ameliyat sonrası mutluluğunu ve memnuniyetini dile getiren Manana Gorgoshadze ise, "Uzun yıllardır çözemediğim kilo sorunum ve şeker hastalığım vardı. Fazla kilolarımdan kurtulmak ve diyabet ilaçlarını artık bırakmak istediğim için ameliyatı olmak istedim. Adını sıkça duyduğum, bu ameliyatları başarıyla yaptığını öğrendiğim Dr. Erkan Aksoy’a ameliyat olmaya karar verdim. Gürcistan’dan Ordu Medical Park Hastanesi’ne gelen birçok vatandaşımız var. Hepsi de gördükleri ilgi, alaka ve memnuniyetlerini dile getiriyor. Ben de ameliyat olmak için burayı tercih ettim. Şu anda çok iyiyim, doktorlarımın sayesinde sağlığıma kavuştum. Yeni bir hayata başlıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum " diye konuştu.