Buray, Ünye’de hayranlarıyla buluştu

Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında gerçekleşen konserde şarkıcı Buray, hayranlarıyla buluştu. 69 gün süren etkinliklerde kültür, sanat, spor ve birçok alanda Ünye’yi bölgenin...

Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında gerçekleşen konserde şarkıcı Buray, hayranlarıyla buluştu. 69 gün süren etkinliklerde kültür, sanat, spor ve birçok alanda Ünye’yi bölgenin en renkli kenti haline getiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Milletimiz arzu ederse başka bir sanatçı daha getirebilir, insanlarımıza bu coşkuyu tekrar yaşatabiliriz" dedi.

Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda verdiği konserle hayranıyla buluşan şarkıcı Buray, Sen sevda mısın, kimsenin suçu yok, İstersen isimli şarkılarıyla hayranlarından büyük alkış aldı. Meydanı dolduran seyircilerin çoğunluğunu kadınlar alırken, Buray’a coşkulu sevgi seli eksik olmadı. Sahnenin etrafını adeta tıklım tıklım dolduran kadın seyirciler, gece boyunca Buray’a koro olarak eşlik etti.

"Siz kimi isterseniz biz onu getireceğiz"

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Kuzeyin kalbi olan Ünye’yi festivallerin başkenti yapacağız demiştik. 69 gündür Ünye bütün etkinlikleriyle beraber sizlerle ayakta. Herkese hitap eden ve herkesin anladığı dilden sizlere festival gecelerini yaşattık. Dolu dolu bir yaz dönemini geride bırakıyoruz. Biz bu şehre kalbimizi yüreğimizi koyduk. Alışveriş merkezimizle, alt yapı çalışmalarımızla, yollarımızla Ünye’yi yaşanabilir şehir haline dönüştürmeye devam ediyoruz ve bu akşamda Buray’ı sizlerle buluştuk. Siz bizlere kimi getirin derseniz biz onu getiririz"diye konuştu.

Kırmızı ayakkabılar şans getiriyor

Konserde ekibiyle beraber kırmızı ayakkabı giyen şarkıcı Buray, "Bana kırmızının şans getirdiğine inanıyorum. Gittiğim her ortamda kırmızı rengin bende ayrı bir özelliği var. Ekibimle beraber genelde konserlerde kırmızı rengin olmasına dikkat ediyorum" şeklinde konuştu.

Tiyatroya merakım oldu

Sahne hayatına başlamadan tiyatro ve oyunculuğa ilgisinin olduğunu ifade eden Buray, "Oyuncu olmak isterim. Tiyatro veya farklı etkinliklerin arasında olmak beni rahatsız etmez. Yayınladığımız kliplerde az çok bunun nasıl olduğunu biliyoruz. Tabii ki hayatımız bizlere ne getirir onu bilemeyiz" dedi.

Program sonunda Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve eşi Serap Çamyar şarkıcı Buray’a plaket ve çiçek takdim etti.