Çambaşı Yayla Şenliği değerlendirme toplantısı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bu yıl 17. düzenlenecek olan Geleneksel Çambaşı Yayla Şenliği’nin durum değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bu yıl 17. düzenlenecek olan Geleneksel Çambaşı Yayla Şenliği’nin durum değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Çambaşı Yaylası Kabadüz Belediyesi ek hizmet binasında Belediye Başkanı Yener Kaya Başkanlığında gerçekleşen toplantıya belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Kabadüz Başkan Kaya, "Ordu Büyükşehir Belediyemizle birlikte Çambaşı Yaylamızda güzel bir organizasyon yapmayı hedefliyoruz. Bu yıl katılımın diğer yıllara göre kat ve kat fazla olacağını öngörüyoruz. İnşallah çok güzel bir şenliğe hep birlikte imza atacağız. Şenliğe gelen katılımcılara unutamayacakları bir hafta sonu yaşatacağız" diye konuştu.

Görev dağılımı yapılan toplantıda şenlik programının içeriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.