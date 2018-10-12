ORDU:
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12 Ekim 2018 Cuma 14:30

Denizdeki bereket sofraya yansıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki balıkçılar hamsi sezonun kasım ayında başlayacağını, bu yıl vatandaşların bol hamsi yiyeceğini söylediler.Palamut ve istavrit bereketinin yaşandığını bugünlerde balıkçılar satışlardan memnun olduğunu...

Denizdeki bereket sofraya yansıyor
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Ordu’nun Fatsa ilçesindeki balıkçılar hamsi sezonun kasım ayında başlayacağını, bu yıl vatandaşların bol hamsi yiyeceğini söylediler.

Palamut ve istavrit bereketinin yaşandığını bugünlerde balıkçılar satışlardan memnun olduğunu belirterek, “Bu bolluk da hamside yaşanacak, vatandaş bol çıkan hamsiyi tüketecek” tahmininde bulundular.

Hamsinin şu an için yüzünü gösterdiğini belirten balıkçı Yusuf Aktaş, “Tezgâhlarımızda bol palamut ve istavrit var. Hamsi ise kendini göstermeye başladı ve kasım ayından itibaren tezgahlarda yerini almaya başlayacak. Vatandaşlar da hamsiyi soruyor fakat fiyatı biraz pahalı olduğu için palamut veya istavrite yöneliyorlar. Tezgahlarımızın en çok satılan balığı palamut. Ay sonuna kadar tahtını kimseye bırakmayacak diyebiliriz. Denizdeki bereket sofralara yansıyor ve vatandaşlarımız bol balık yiyor” diye konuştu.
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