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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:00

Doğu Karadeniz’de traktör sayısı bir yılda 1867 adet arttı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahil bölgesinde tarım sektörüne katılan traktör sayısı son bir yılda bin 867 adet arttı.İstatistiklere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en çok traktör sayısı düz tarım sahalarına sahip olan Samsun’da...

Doğu Karadeniz'de traktör sayısı bir yılda 1867 adet arttı
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahil bölgesinde tarım sektörüne katılan traktör sayısı son bir yılda bin 867 adet arttı.

İstatistiklere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en çok traktör sayısı düz tarım sahalarına sahip olan Samsun’da bulunuyor. Buna göre 2017 yılı Mart ayında 49 bin 793 adet traktör bulunan Samsun’da 2018 yılı Mart ayı itibariyle bu sayı 51 bin 215’e yükseldi.

Ordu’da 2017 yıl Mart ayında 2 bin 392 olan traktör 2018 yılı Mart ayında 2 bin 529’a ulaştı. Giresun’da ise bir yıl önce 3 bin 120 adet traktör bulunurken bu rakam 2018 yılı Mart ayında 3 bin 245’e yükseldi. Trabzon’da 2017 Mart’ın da 249 olan traktör sayısı 309’a yükselirken Rize’de 67 olan sayı 84’e ulaştı.

Artvin’de geçen yıl bin 338 traktör bulunurken bu yıl ise bin 444 traktör bulunuyor.
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