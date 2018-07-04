Donör Başkan

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresinde (OSKİ) Kızılay’ın kurduğu stantta kan bağışında bulundu.Sürekli kan bağışçısı olan Başkan Yılmaz, “Dünyanın her yerinde, her felakette tüm insanlığa...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresinde (OSKİ) Kızılay’ın kurduğu stantta kan bağışında bulundu.

Sürekli kan bağışçısı olan Başkan Yılmaz, “Dünyanın her yerinde, her felakette tüm insanlığa el uzatan Türk Kızılayı, yaptığı başarılı çalışmalarıyla ülkemizin gururu oldu. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır bilinciyle tüm hemşehrilerimi sürekli kan bağışçısı olmaya davet ediyorum” dedi.

Kızılay’a büyük destek

Bir önceki yıl kurumlar arasında en fazla kan bağışında bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı’na verdiği desteği bu yılda sürdürüyor. Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) yerleşkesinde Kızılay’ın kurduğu standı ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Kızılay yetkililerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Aynı zamanda sürekli kan bağışçısı olan ve ziyaret ettiği stantta kan bağışında bulunan Başkan Yılmaz, hedeflerinin kurum olarak en yüksek katılımla kan bağışına destek vermek olduğunu söyledi.

Başkan Yılmaz’dan çağrı

Kan bağışının önemine değinen Başkan Yılmaz, “Eskiden kana ihtiyaç duyulduğu durumlarda hastanelerde çok uğraşırdık. Şükürler olsun, şu anda Sağlık Bakanlığımız ve Kızılayımız, afet ya da farklı bir sıkıntı olmadığı sürece günlük kan ihtiyacını çok rahat bir şekilde karşılıyor. Ben de sürekli kan bağışçısı bir birey olarak belirli periyotlarda düzenli olarak kan bağışında bulunuyorum. Doktor arkadaşlarımız kan bağışının sağlık açısından da çok olumlu olduğunu belirtiyorlar. Tüm hemşehrilerimi Kızılay’a sürekli kan bağışçısı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.