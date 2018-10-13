Enginyurt: “Büyük fedakarlık yapıyoruz”

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “MHP olarak ülkemizin geleceği için taşın altına elimiz koyup her zaman olduğu gibi büyük bir fedakarlık yapıyoruz” dedi.MHP Fatsa İlçe Başkanlığınca Fatsa Belediyesi...

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “MHP olarak ülkemizin geleceği için taşın altına elimiz koyup her zaman olduğu gibi büyük bir fedakarlık yapıyoruz” dedi.

MHP Fatsa İlçe Başkanlığınca Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında teşkilatı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Programın açılış konuşmasın gerçekleştiren MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, “Teşkilatımız olarak milletvekilimiz ile biraya gelmek istedik ve gündemle ilgili sohbet toplantımızı geliştirmek için buradayız. Geniş katılımınızdan dolayı partili arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MHP Fatsa İlçe Teşkilatına bilgilendirme toplantısı için teşekkür ederek konuşmasına başlayan MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, “Yerel seçimlerde bu gücümüz Ordu ilimiz başta olmak üzere 19 ilçemizde devam ettireceğiz. En güçlü ve en çalışan parti olarak Fatsa’dan yanan ateşi tüm ilçelere ulaştırdık ve güçlü yapılanmamızla yerel seçimlerde iyi sonuçlar alacağımızdan kuşkumuz yok” şeklinde konuştu.

“Türkiye 24 Haziran genel seçimlerinden bize göre alnının akıyla çıkmıştır” diyen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise şunları söyledi: “Bizler önce ülke diyen ülkü ve Türkiye sevdalarıyız. MHP olarak ülkemizin geleceği için taşın altına elimiz koyup her zaman olduğu gibi büyük fedakarlık yapıyoruz. ’Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti olarak aday çıkarmıyoruz’ dedi liderimiz Devlet Bahçeli ve ’MHP’nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır’ demesi ile birlikte o günden itibaren Türk ülkücüleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesi için mücadele verdik. Seçim sonuçlarında Erdoğan Cumhurbaşkanımız oldu. Genel Başkanımızın her zaman arkasındayız ve söylediklerinin hep arkasındayız. Yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan da görevine seçilmiştir. AK Parti’li Ordu vekillerimize yalvardım. Cumhurbaşkanımızın yanına gidelim ve fındığımızı anlatalım. TMO’nun 15 TL’ye fındık alması gerektiğini defalarca söyledim fakat bir yere varamadık. Fındığımız için mücadele etmeye devam edeceğim.”

Enginyurt, yerel seçimlerde MHP’nin Fatsa Belediye Başkan adayının İlçe Başkanı Murat Kaçak olduğunu sözlerine ekledi.

Program ikram ile son buldu.