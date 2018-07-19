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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:23

Fatsa Belediyesi’nden çöp uyarısı

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, vatandaşlardan çöp bırakma yerleri ve saatleri konusunda duyarlı davranmalarını istedi.Belediye Başkanı Aktepe, gerekli uyarıları yaptıkları halde kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun...

Fatsa Belediyesi'nden çöp uyarısı
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Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, vatandaşlardan çöp bırakma yerleri ve saatleri konusunda duyarlı davranmalarını istedi.

Belediye Başkanı Aktepe, gerekli uyarıları yaptıkları halde kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun “Çevreyi Kirletme” başlığı altında yer alan maddesi gereğince yasal işlem yapılarak idari para cezası uygulanacağını ifade etti.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla çöp bırakılan yerlere yaz saati ve kış saatinin yazılı olduğu levhalar asıldı. Buna göre vatandaşlar yaz aylarında 18:00 - 20:30 saatleri arası kış aylarında ise 17:00 - 19:30 saatleri arasında belirlenen yerlere çöp bırakabilecekler.

“Daha yaşanılabilir bir Fatsa için herkes üzerine düşen görevi yapmalı”

Havaların ısınmaya başlamasıyla erken saatlerde atılan çöplerin ortaya çıkardığı koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla saat uygulaması yaptıklarını belirten Fatsa Belediye Başkan Muharrem Aktepe, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz sabah saatlerinde ve gün içerisinde vatandaşların gelişi güzel çöp atmalarının önüne geçmek için çöplerin yoğun olarak atıldığı alanlarda uyarıda bulunuyorlar. Fatsalı hemşehrilerimizin çöp bırakma saatlerine riayet etmeleri ve gelişi güzel sokağa çöp bırakmamalarını istiyoruz. Çöplerin zamanında bırakılmaması, şehrimizde hem görüntü kirliliğine sebep oluyor hem de insan sağlığına zarar verebiliyor. Bu uygulamaya uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanması söz konusudur. Yaz ayına girilmesi ve hava sıcaklıklarının artması nedeniyle bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Daha yaşanılabilir bir Fatsa için herkes üzerine düşen görevi yapmalı” dedi.
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