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09 Ekim 2018 Salı 10:12

Fatsa Eğitim-Bir-Sen’de Aydın Koç dönemi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Eğitim-Bir-Sen, delege ve yönetim kurulu seçimleri gerçekleştirdi. Birlik ve beraberlik mesajı verilen sendika seçimlerini Aydın Koç ve ekibi kazandı.Aydın Koç ve Muammer Ataka’nın başkan adaylığını açıklamasının...

Fatsa Eğitim-Bir-Sen'de Aydın Koç dönemi
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde Eğitim-Bir-Sen, delege ve yönetim kurulu seçimleri gerçekleştirdi. Birlik ve beraberlik mesajı verilen sendika seçimlerini Aydın Koç ve ekibi kazandı.

Aydın Koç ve Muammer Ataka’nın başkan adaylığını açıklamasının ardından başlayan seçim sürecinde iki aday yarıştı ve seçimlerde 345 oy alan Aydın Koç, Fatsa Eğitim-Bir-Sen Başkanı oldu. 655 üyeden 567’sinin oy kullandığı seçimde, 345 oyu alan Aydın Koç, ekibiyle beraber Fatsa Eğitim-Bir-Sen’in yeni yönetim kurulunu oluşturdu.

Eğitim-Bir-Sen Fatsa Temsilciliğinde gerçekleştirilen yönetim kurulu seçiminin yanı sıra il delege seçimi de yapıldı. Geniş bir başvurunun gerçekleştiği seçimde Fatsa’da il yönetimini belirlemek için 21 delege seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Fatsa İlçe Başkanı Aydın Koç, "4 yılda bir kongre süreci yaşıyoruz. Bu yıl Fatsamızda iki yönetim listesi çıktı. Muammer Ataka kardeşime ve ekibine seçim sürecini sendikamıza uygun barışçıl, sevgi dili ve herkesi kucaklayıcı bir süreç geçirdiğimiz için kendilerine teşekkür ederim. Bu seçimin kazananı Eğitim Bir-Sen olmuştur. Üyelerimize, yönetimimize, iş yeri temsilcilerimize ve Fatsamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.

Başkan Aydın Koç’un yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: İbrahim Şirin, Fatih Akyol, Fatma Esti, Mustafa Göl, Serkan Uçar ve Ali Dere.
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