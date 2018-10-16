ORDU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 10:09

Fatsa gençliği merkezinde eğitiliyor

Fatsa İlçe Gençlik Merkezi birçok alanda açtığı ücretsiz kurslarla gençleri eğitiyor.Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, İngilizce, bağlama, gitar, ney, karakalem, yağlı boya, tezhip, ebru, filiografi, alüminyum rölyef,...

Fatsa gençliği merkezinde eğitiliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Fatsa İlçe Gençlik Merkezi birçok alanda açtığı ücretsiz kurslarla gençleri eğitiyor.

Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, İngilizce, bağlama, gitar, ney, karakalem, yağlı boya, tezhip, ebru, filiografi, alüminyum rölyef, işaret dili, satranç, masa tenisi, moda tasarım, oyuncak yapımı, değerler eğitimi, dini ilimler, diksiyon, drama, kitap okuma çalışmaları alanında atölye ve kulüp çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Müdür Şahin, “Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlere yönelik atölye, kulüp ve sosyal projelerine hızlı bir şekilde start verdi. Yeni projelerden biri olan ’İletişim Bir Gelecektir ve İletişim ile Gelecektir’ projesiyle gençlerin yetenek, ilgi ve kabiliyetlerini geliştirecekleri aynı zamanda da eğlenceli vakit geçirerek yeni kazanımlar edinecekleri çalışmalarda aileleri de bu eğitimlere katarak aile fertleri arasında iletişimi güçlendirmek amaçlanmaktadır. Yine ’Gençler Alanlarda Öğrendiklerini Uyguluyor’ projesiyle de atölye ve çalışmalara katılan gençlerin eğitimlerinin uygulamaya geçirilmesi amaçlanmaktadır” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku