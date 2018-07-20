ORDU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 14:28

Fatsa Orman İşletme Şefi Şen: “Ormanların korunması ve bakımı için büyük bir çaba gösteriyoruz"

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, “Orman İşletme Şefliği olarak ormanların korunması ve bakımı için büyük bir çaba gösteriyoruz. En büyük görevlerimizin başında ormanların korunması var” dedi.

Fatsa Orman İşletme Şefi Şen: 'Ormanların korunması ve bakımı için büyük bir çaba gösteriyoruz'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, “Orman İşletme Şefliği olarak ormanların korunması ve bakımı için büyük bir çaba gösteriyoruz. En büyük görevlerimizin başında ormanların korunması var” dedi.

Bölgedeki ormanların korunması ve yok edilmemesi gerektiğini vurgulayan Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen yaptığı açıklamada, “Şefliğimizin en önemsediği konu ormanlarımızın korunmasıdır. Ormanlar korunurken insanlarımızın da bizlere yardımcı olması gerekiyor. Ormanlarımız hepimizindir. Bu anlamda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

"Alo 177’yi ücretsiz arayabilirsiniz"

Orman yangınlarına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Şen, "Havaların ısınmasıyla birlikte yaz ayalarında vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlılıklarının devam etmesi gereklidir. Ormanlara sönmemiş sigara ve yangına yol açabilecek maddeler atılmamalı, ormanlara 4 kilometre mesafede anız yakılmamalıdır. Gördükleri en küçük dumanı ‘Alo 177’ orman hattına ücretsiz şekilde arayarak bildirebilirler. Bu konuyla ilgili bilgilendirme bilboardlarını şehrin görünen yerleri ve ana yol kenarlarına yerleştirdik” şeklinde konuştu.

Fatsa Orman İşletme Şefliği olarak ormanların korunması ve bakımı için büyük bir çaba gösterdiklerini belirten Şen, “En büyük görevimiz ormanlarımızın korunmasıdır. Vatandaşlarımızın da bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku