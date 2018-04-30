Fatsa ORMEK yılsonu sergisi açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) Fatsa Şubesinde eğitim gören kursiyerlere ait çalışmaların yer aldığı yılsonu sergisi açıldı.

Fatsa Kültür Sarayında gerçekleştirilen açılış törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, kurulduğu günden bu yana ORMEK kurslarında bin 310 grupta 30 bin 12 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

“ORMEK sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu en güzel faaliyet alanlarından biri”

ORMEK’in Ordu Büyükşehir Belediyesinin sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışının hayat bulduğu en güzel faaliyet alanlarından biri olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, “ORMEK’te 500’e yakın branşta eğitim verebilecek potansiyele sahibiz. İlkini 2014-2015 eğitim yılında Altınordu ilçemizde açarak başlatmış olduğumuz meslek ve sanat eğitimi ile sosyal hizmet kurslarımızı, 2015 yılında Fatsa’da ve ardından Ünye ilçemizde açarak nüfusun yoğun olduğu yerlere yaymış bulunmaktayız. 2014-2015 eğitim sezonunda 823, 2015-2016 eğitim sezonunda 9 bin 869, 2016-2017 eğitim sezonunda 10 bin ve 2017-2018 eğitim sezonunda ise 13 bin olmak üzere geçtiğimiz 3,5 yılda toplam 1310 grupta 30 bin 12 kursiyerimize eğitim vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Zengin fakir, kadın erkek, yaşlı genç ayırt etmeden herkese dokunabilen ve fırsat eşitliği sağlayan bir eğitim yuvası olan ORMEK, hem yeni bilginin öğrenildiği hem de vatandaşlarımızın kaliteli zaman geçirebildiği bir eğitim öğretim faaliyetidir. Tamamen ücretsiz olan kurslarımız ile meslek ve sanat eğitimine öncülük ederek müzik ve sanatla ilgili hobilerin oluşturulması ile iş istihdamına yönelik referans ve katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

ORMEK kursiyerleri adına söz alan Elif Torluoğlu ise, “ORMEK sayesinde hem mesleki hem de sosyal anlamda kendimizi geliştiriyoruz. Burada el sanatları branşında aldığım kurslar sayesinde üretken olabileceğimi gördüğümde hissettiğim mutluluğu anlatmam mümkün değil. Diğer branşlarımızın da özellikle gençlerimize olan katkısı göz ardı edilemez. Alanında uzman öğretmenler tarafından bizlere sunulan kurslar ile yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Açılış töreni, yapılan konuşmaların ardından Fatsa Kültür Sarayında kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.