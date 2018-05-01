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01 Mayıs 2018 Salı 15:38

Fatsa Ticaret Borsası Başkanından açıklama

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılan fındık satışını yanlış bir politika olarak değerlendirerek, serbest piyasayı zor durumda bıraktığını iddia etti."Alıcı firmalar, zaten TMO’dan...

Fatsa Ticaret Borsası Başkanından açıklama
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Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılan fındık satışını yanlış bir politika olarak değerlendirerek, serbest piyasayı zor durumda bıraktığını iddia etti.

"Alıcı firmalar, zaten TMO’dan 11,5 liradan istediği zaman istediği kadar fındık alırız deyip, devletin malıyla milleti tehdit ediyor” diyen Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, TMO’nun bu tavrı ile elinde ya da emanette fındığı olan esnafın ve üreticinin hakkının gasp edildiğini iddia ederek, “Mutlu azınlık bir gruba elindeki malı peşkeş çekmiş oluyor” dedi.

TMO tarafından uygulanan bu politika ile 2018 mahsulü için fiyat baskısının arttığını da iddia eden Feyzi, mevcut koşullarda rekoltenin düşük gerçekleşmesine sebebiyet verecek emarelerin bulunduğunu, üstüne bir de kuraklık tehdidinin eklendiğini kaydederek, talebin arzdan fazla olacağı ifade etti.

TMO’nun elindeki tarihi fırsatın ve ürünün kıymetini bilmesi gerektiğini söyleyen Feyzi, ucu açık ve herkesin istediği kadar fındık aldığı bir politikanın kabul edilemez olduğunu yineleyerek, “Bu satış politikasının kime hizmet ettiği ortadadır” dedi.

TMO’ya ve bölge milletvekillerine de seslenen Feyzi, "TMO’nun kapılarını derhal kapattırın ya da satış fiyatını artırın. Milletin karşısına alnınızın akıyla çıkın” uyarısında bulundu.
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