Fatsa Yayalaştırma Projesi’nde sona gelindi

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Fatsa ilçesinde bazı cadde ve sokakları araç trafiğine kapatarak başlattığı yayalaştırma projesinde sona gelindi.Projeyi yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, “Yüzde 95 seviyesine...

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Fatsa ilçesinde bazı cadde ve sokakları araç trafiğine kapatarak başlattığı yayalaştırma projesinde sona gelindi.

Projeyi yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, “Yüzde 95 seviyesine gelinen Yayalaştırma Projemizi, yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlayarak Fatsa halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

“Her şey daha güzel bir Fatsa inşa etmek için”

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinin çehresini değiştirecek yayalaştırma projesi kapsamında, araç trafiğine kapatılan Eski Hal Sokak, Aşiyan Sokak, Plevne Caddesi ve Meydanı, Gülhan Sokak, Hisar Sokak, Reşadiye Caddesi, Pazar Caddesi ve Meydan Sokak’ta yürüttüğü hummalı çalışmalarda son aşamaya geldi.

Projenin bitim aşamasına geldiğini söyleyen Başkan Vekili Ahmet Çoruh, “Fatsa Yayalaştırma Projemizi, üst görselleri ile yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlayarak Fatsa halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. 7 bin 700 metrekarelik alanın 7 bin metrekarelik kısmında çalışmalarımız tamamlandı. İnönü Caddesi’nin bulunduğu alandaki çalışmaları da bitirerek projemizi halkımızın hizmetine sunacağız. Her şey daha güzel bir Fatsa ve Ordu inşa etmek için” diye konuştu.