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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:22

Fatsa yeni belediye binası inşaatının yüzde 85’i tamamlandı

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, AK Parti İlçe Başkanı Cenan Kır ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden yeni belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Fatsa yeni belediye binası inşaatının yüzde 85'i tamamlandı
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Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, AK Parti İlçe Başkanı Cenan Kır ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden yeni belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, AK Parti İlçe Başkanı Cenan Kır’ı yeni belediye binası inşaatının tüm bölümlerini gezdirdi ve birimler hakkında bilgiler verdi. Aktepe, Fatsa’ya 120 araçlık otoparkı olan Selçuklu Mimarisinde çok güzel bir belediye hizmet binası kazandırdıklarını belirterek, “Artık belediye hizmet binamızın inşaat çalışmalarında yüzde 85 aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Geri kalan bölümler için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda belediye hizmet binası inşaatımızın iç kısmında alçı duvar, seramik çalışmaları devam ediyor. Şunu söyleyebilirim. Fatsa ilçemiz ve hinterlandının en az 50 yıl istifade edebileceği yeni bir belediye binasını çok kısa bir zamanda hizmete sunacağız, şimdiden hayırlı olsun" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Cenan Kır da Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe’ye yeni belediye binası inşaatı hakkında bilgilendirme yapmasından dolayı teşekkür ederek, "Fatsa ilçemizin çok ihtiyacı olan bir belediye binası yapılıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Karadeniz’de ilçeler bazında en güzel belediye binası hayata geçiyor diyebilirim” şeklinde konuştu.
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