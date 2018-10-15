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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:37

Fatsa’da Amatör Spor Haftası kutlaması

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Amatör Spor Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.Amatör Spor Haftası ile ilgili açıklama yapan Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, “Amatör Spor Haftası boyunca Fatsa Gençlik ve Spor...

Fatsa'da Amatör Spor Haftası kutlaması
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde Amatör Spor Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Amatör Spor Haftası ile ilgili açıklama yapan Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, “Amatör Spor Haftası boyunca Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak amatör branşların tanıtımı ile ilgili çalışmalar yaptık. Bizim amacımız herkese ulaşarak, tüm bireylerin spor yapmasını sağlamaktır. Bu kapsamda hem İlçe Müdürlüğümüzün antrenörleri hem de diğer kurumların antrenörleri ile tüm Fatsa halkının hizmetindeyiz. Bizim velilerimizden istediğimiz çocuklarını spora yönlendirsinler“ dedi.
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