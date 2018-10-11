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11 Ekim 2018 Perşembe 14:36

Fatsa’da ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” Fatsa ilçe Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda Fatsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü...

Fatsa'da ‘Dünya Kız Çocukları Günü' kutlandı
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” Fatsa ilçe Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda Fatsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Ekici ve Ordu Çocuk Hakları Komitesi üyeleri günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından etkinlik sona erdi.

Fatsa Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen programa Kaymakam Mehmet Yapıcı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Halit Gülten, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.
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