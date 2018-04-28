Fatsa’da trafik kazası: 10 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, C.E. yönetimindeki 55 ZC 068 plakalı otomobil ile R.P. idaresindeki 52 EL 197 plakalı otomobil, Salihli Mahallesi Kargucak Köprüsü üzerinden çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan E.E, S.H, S.H, M.H. S.P, H.P, M.P. ve M.P. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücü R.P ile E.E isimli yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.