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24 Temmuz 2018 Salı 10:40

Fatsa’da yöresel ürünler pazarı açıldı

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Dereüstü olarak bilinen Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi’nde bulunan eski otopark alanın açılan yöresel ürünler pazarında incelemelerde bulundu.

Fatsa'da yöresel ürünler pazarı açıldı
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Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Dereüstü olarak bilinen Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi’nde bulunan eski otopark alanın açılan yöresel ürünler pazarında incelemelerde bulundu.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, yöresel ürünler pazarında esnafları gezerken yaptığı açıklamada, "Bu uygulamayı bu zamana kadar birçok defa yapmayı düşündük ancak bu zamana denk geldi. Şehir merkezinde artık tekerlekli arabalardan oluşan tezgâhlarda balık, kiraz, fasulye gibi ürün satışlarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Dereüstü Caddesi’ndeki otoparkımızı Yöresel Ürünler Pazarı yaptık. Burada sezonuna göre köylerden gelen yöresel meyveler sebzeler satılacak. Yöresel Ürünler Pazarı elma, armut satılan manav gibi olmayacak. Burada 4 mevsim yetişen ürünler satılacak. Yöresel ürünler pazarında seyyarlar için tezgâhlar oluşturduk. Bu yöreye ait olan meyve sebze burada satılacak. Manav ve balıkçılık mantığında satış yapanlara Yöresel Ürünler Pazarında yer vermeyeceğiz ve şehir merkezinde satılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.
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