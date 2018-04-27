Ordu KOSGEB İl Müdürü Sinan Şahin, “Fatsalı girişimcilerin ekonomik başarısı gerçekten bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.İŞKUR, Fatsa Genç İş Adamları Derneği ve KOSGEB işbirliği ile girişimcilerin açtığı...

Ordu KOSGEB İl Müdürü Sinan Şahin, “Fatsalı girişimcilerin ekonomik başarısı gerçekten bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

İŞKUR, Fatsa Genç İş Adamları Derneği ve KOSGEB işbirliği ile girişimcilerin açtığı iş yerleri ziyaretleri devam ediyor.

KOSGEB Ordu İl Müdürü Sinan Şahin ve FAGİAD Başkanı Mehmet Serkan Erdik, girişimcilerin iş yerlerine giderek işlerindeki sorun ve yapılacak işleri ilgili bilgi alışverişinde bulundular.

Sık aralıklarla girişimcilerle biraya geleceklerini belirten ORDU KOSGEB Müdürü Sinan Şahin, “Fatsa ilçemizde girişimcilik kurslarının açılmasında büyük bir emeği olan FAGİAD sayesinde bir çok işletme KOSGEB desteğini alarak iş yerlerini kurdular. KOSGEB sağlamış olduğu 50 bin hibe, 100 bin faizsiz kredi ile iş yerlerini açan işletmelerin bir çok giderini karşılamış oldu. Ordu bu konuda Türkiye ortalamasının çok üstünde yer alıyor. İşletmelerinin 3 yıl içinde kapanmaması ve devredilmemesi konusunda Ordu ilimiz çok önde yer almaktadır. Bizler KOSGEB İl Müdürlüğü olarak sivil toplum kuruluşlarımızdan, odalarımızdan ve belediyelerimizden gelen istekler doğrultusunda kurs açmak için olumlu cevaplar vermeye devam edeceğiz. Fatsalı girişimcilerin ekonomik başarısı gerçekten bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bizlerde fırsat buldukça girişimcilerimizle biraya gelerek onlara her konuda destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

FAGİAD Başkanı Mehmet Serkan Erdik ise, “Geçtiğimiz günlerde Fatsa İŞKUR Şube Müdürümüzle, Bu hafta da Ordu İl KOSGEB İl Müdürümüzle bugüne kadar bizlerden girişimcilik belgesini alıp işletmelerini açan iş yerlerini ziyaret ediyoruz. İş yeri ziyaretlerini artık sık aralıklarla yapacağız. Çünkü KOSGEB belgesi ile para alınmıyor, KOSGEB para vermiyor gibi ortaya çıkan bilgi kirliliğini bertaraf etmek için düzgün şekilde işletmesini açmış, ticari hayatına başlamış, KOSGEB ile ilgili evraklarını düzgün şekilde hazırlayıp hibe desteğini ve faizsiz kredi desteği alan işletmelerimizi ziyaret ederek bu algıyı yıkmak istiyoruz. FAGİAD bugüne kadar açtığı 25 kurs toplamda verdiği 750 belge ile Ordu ilinde bu konuda en çok kurs açan sivil toplum kuruluşudur. Bu belgeyle işletmesini kuran 174 girişimcimiz de ticari hayatına başlayarak devletin sağlamış olduğu bu desteğin ne kadar önemli bir destek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de girişimcilik belgesi ile açılan toplam işleri sayısı 40 bin sadece Ordu ilinde bu sayı ise 4 bin’in üzerindedir. Ordu ilimiz tek başına bu konuda bir çok ilden daha fazla işletmeninin açılmasına vesile olmuştur. Tabii burada en önemli mesele işletmeyi kurmak değil onu ayakta tutmaktır. Girişimcilerimizden bu belgeyi almak isteyen ticari hayatına yeni başlayacak olanlardan isteğimiz sadece buradan gelen desteğe güvenmemeleri doğru işi doğru zamanda doğru yerde ve yeterli sermayeyle ön çalışmalarını yapıp daha sonra işletmelerini kursunlar” diye konuştu.