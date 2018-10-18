ORDU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2018 Perşembe 10:37

Fatsalı muhtardan örnek davranış

Ordu’nun Fatsa ilçesi Geyikçeli Mahallesi Muhtarı İlhan Çelik, mahallesinde bulunan okullarına kütüphane yapılması için bir maaşını okula bağışladı.Okulun kütüphanesinin yapılması için okul müdürü Zafer Baş’ın kendisinden okul...

Fatsalı muhtardan örnek davranış
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ordu’nun Fatsa ilçesi Geyikçeli Mahallesi Muhtarı İlhan Çelik, mahallesinde bulunan okullarına kütüphane yapılması için bir maaşını okula bağışladı.

Okulun kütüphanesinin yapılması için okul müdürü Zafer Baş’ın kendisinden okul kütüphanesi yapılması isteğine katkıda bulunmak için bir maaşını okula bağışlayan Muhtar İlhan Çelik, bu hareketi ile herkesten takdir kazandı.

Maddi bir değer olarak değil, gönül desteği olarak maaşını bağışladığını ifade eden Muhtar İlhan Çelik, “Okul müdürümüz kütüphane yapılması için bizlerden destek istedi. Bizler de ilk olarak kendimiz taşın altına elimizi koyduk ve bir maaşımı kütüphane yapılması için bağışladım. Mahalledeki halkımızla da istişare yaparak konu ile ilgili onların da bağışları ile okula kısa zamanda kütüphane kazandıracağız. Öğrencilerimiz her istediği yardımcı kitapları orada bulacak ve derslerine orada daha iyi çalışacaklar. Eğitime destek vermek her zaman birinci görevimiz olmalıdır” dedi.

Kütüphanelerine vereceği desteklerden dolayı mahalle muhtarına teşekkür eden Geyikçeli Okulu Müdürü Zafer Baş ise, “Muhtarımıza okulumuzda kütüphane yapılması gerektiğini belirttik ve gerekli desteği bizlere sağlamasını söyledik. Kendisi de bir maaşını bizlere bağışlayarak kütüphane yapılması için destek verdi. Okulumuzda kütüphane ihtiyacımız vardı ve kısa zamanda bu eksiğimizi gidereceğiz. Muhtarımızın örnek davranışından dolayı kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku