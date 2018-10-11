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11 Ekim 2018 Perşembe 13:37

Feyzi: "Fındık fiyatları artacak"

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, "Fındık fiyatlarında önümüzdeki günlerde artış olacak. Üreticilerimiz buna göre hareket etsinler” dedi.Başkan Ali Feyzi yaptığı açıklamada, “Ekim ayının başı itibarıyla piyasalarda fındık...

Feyzi: 'Fındık fiyatları artacak'
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Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, "Fındık fiyatlarında önümüzdeki günlerde artış olacak. Üreticilerimiz buna göre hareket etsinler” dedi.

Başkan Ali Feyzi yaptığı açıklamada, “Ekim ayının başı itibarıyla piyasalarda fındık fiyatlarında hareketlilik yaşandı. 12 TL ile 13,5 TL arasında randıman farkına göre fiyatlar piyasada yerini buldu. Önümüzdeki günlerde fındık fiyatlarında artış olacağına inanıyorum. TMO ve Tarım Bakanlığı yetkililerine buradan çağrımdır. Yılbaşı sonrası TMO fındık politikasını açıklayacaktır. Ellerindeki fındık mahsulünü geçen yıl 12,25 TL’den satışa çıkardılar. Dolar o zaman 3,80 TL’den işlem görürken 12,25 TL’den satılan fındık bugün dolar bazında baktığın zaman 20 TL gibi bir rakamlara tekabül ediyor. Karadeniz Bölgesi’ndeki üreticilerimizi küstürmemek adına hem de tarıma daha fazla sahip çıkmak ve kaliteli fındık üretmek için benim fındık alıcısı firmalarından beklentilerimiz var. Kaliteli fiyat veriniz ki kaliteli ürün üretsinler. Karadeniz halkı kimsenin hamalı değildir. Bizim milletimizi kimse aptal yerine koyamaz biz ona izin vermeyiz. Geçen yıl 3 dolara satılan fındık, bu yıl minimum 3 doların altında olmamalıdır. Bu rakam ileri ki günlerde yakalarsak bölgede üreticilerimizde, esnaflarımızda rahat nefes alır” diye konuştu.

Fındığın artık bir yatırım aracı olduğunu belirten Feyzi, “Üreticilerimizi her zaman bilinçlendiriyoruz. Kimse bizim üreticimizi kandıramaz ve bizler de bu duruma zaten izin vermeyiz. Fındığa yatırım yapan gerçek kişiler üreticilerdir ve bizler onların temsilcisi olarak yatırımlarına sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.
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