Gençler ve çocuklar bu parkta maceraya doyacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu’nun en önemli turizm merkezlerinden olan Boztepe’de yapımına başlanan Macera Park Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.Ziyaretçilerine eşsiz bir manzara izleme deneyimi sunan Boztepe’nin cazibesi her...

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu’nun en önemli turizm merkezlerinden olan Boztepe’de yapımına başlanan Macera Park Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Ziyaretçilerine eşsiz bir manzara izleme deneyimi sunan Boztepe’nin cazibesi her geçen gün artıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesinin gençler ve çocuklara yönelik hazırladığı Macera Park Projesi’nde çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Boztepe’deki çamlık içerisinde yapımı devam eden proje kapsamında şimdiye kadar denge parkuru, dev salıncak, kolay parkur, orta parkur ve zor seviye parkur, etkinlik kulesinin tırmanma duvarı, serbest düşüş kısımları, çocuk tırmanma duvarı, file korumalı çocuk macera parkı tamamlandı. Etkinlik kulesinin zepline hattı, çok zor seviye parkur, ahşap kulübeler, tuvalet imalatları, aydınlatma elemanlarının montajı, yürüyüş yolları, çevre çit korumaları ile giriş takının yapım çalışmaları devam ediyor.

Toplamda 11 dönümlük bir alan üzerine uygulanacak ve her yaş grubuna hitap edecek proje kapsamında zorluk derecesine göre kolay, orta, zor ve çok zor olmak üzere 4 adet ağaç arası oyun parkurları ve çocuk parkuru yer alıyor. Ayrıca pentatlon alanı, 11 metre yüksekliğinde dev salıncak, yürüyüş alanları, oturma alanları, atlama kulesi ve zepline bulunuyor.