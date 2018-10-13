Gölköy Devlet Hastanesinde yeni röntgen ünitesi hizmete girdi

Ordu’nun Gölköy İlçe Devlet Hastanesi röntgen ünitesine kavuştu. Dijital röntgen ve portable röntgen cihazlarının yer aldığı hizmet vermeye başladı.Fatsa Verem Savaş Dispanserine tahsisatı yapılan bir adet dijital röntgen cihazı ve...

Ordu’nun Gölköy İlçe Devlet Hastanesi röntgen ünitesine kavuştu. Dijital röntgen ve portable röntgen cihazlarının yer aldığı hizmet vermeye başladı.

Fatsa Verem Savaş Dispanserine tahsisatı yapılan bir adet dijital röntgen cihazı ve Fatsa Devlet Hastanesi envanterinde olan bir adet portable röntgen cihazının devri Gölköy Devlet Hastanesine yapılarak röntgen ünitesi kuruldu. Hastanede daha önce yaşanan röntgen cihaz sorununa kalıcı olarak çözüm getirildi.

Yoğun bir şekilde ikili görüşmeler yaparak röntgen ünitesini yenilenmesini sağladıklarını ifade eden İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mesut Saka, röntgen ünitesinin hizmete girmesiyle vatandaşlara daha verimli hizmet sunacaklarını söyledi.

Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, “Kurulan röntgen ünitemiz, özellikle yoğun olarak ortopedi ameliyatlarının yapıldığı Gölköy Devlet Hastanemizde etkin bir şekilde hizmet sunuyor. Böylece büyük bir ihtiyacı gidererek, daha önce yaşanan röntgen cihaz sorununa kalıcı olarak çözüm getirmiş olduk. Hastanemizde yeni kurulan ünite ile günlük yaklaşık olarak 350 çekim yapılıyor. Büyük bir ihtiyaca çözüm sağlayan ünitemizin kurulmasında emeği geçen personelimize teşekkür ediyor, herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.