Jandarma göz açtırmıyor

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ‘Huzur Güven Uygulaması’ ve ‘Trafik Güvenliği Denetimi’ gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan ‘Huzur Güven Uygulaması’ sonucu, 2 bin 212 şahsın sorgulaması yapıldı. Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı, yakalanan şahıslardan 9’u ise tutuklandı. Uygulamada ayrıca, bin 314 araç kontrol edilerek, 18 araca 3 bin 466 TL cezai işlem uygulandı, 18 araç da trafikten men edildi.

Yapılan ‘Trafik Güvenliği Denetimi’nde ise çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı. Aynı uygulamada, toplam 532 araç kontrol edilerek 48 araca 30 bin 917 TL cezai işlem uygulandı ve 16 araç da trafikten men edildi.

Şehrin huzur ve güvenliği için uygulamaların devam edeceği kaydedildi.