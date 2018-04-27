Kabadüz’de Halk Toplantısı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Kaymakam Mustafa Uğur Özerden başkanlığında ‘Halk Toplantısı’ yapıldı.Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Kabadüz Merkez Mahallesi’nde yapılan toplantının vatandaşların ihtiyaç, sıkıntı ve sorunlarını...

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Kaymakam Mustafa Uğur Özerden başkanlığında ‘Halk Toplantısı’ yapıldı.

Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Kabadüz Merkez Mahallesi’nde yapılan toplantının vatandaşların ihtiyaç, sıkıntı ve sorunlarını dinlemek için düzenlendiğini söyledi.

Toplantıda Kaymakam Mustafa Uğur Özerden ve Belediye Başkanı Yener Kaya, vatandaşların istek ve önerileri dinledi.

Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen toplantıya ayrıca, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Servet Çelenk, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mehmet Mırmır, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.