ORDU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:50

Kadınlar günde değil halı sahada buluştu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir grup kadın spor yapmak için halı sahada futbol oynamayı tercih ederken mücadeleleri ise nefes kesti.Hep günde bir araya geldiklerini, birazda farklı alanlarda spor yaparak aynı ortamda olmak istediklerini belirten Sevgi...

Kadınlar günde değil halı sahada buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir grup kadın spor yapmak için halı sahada futbol oynamayı tercih ederken mücadeleleri ise nefes kesti.

Hep günde bir araya geldiklerini, birazda farklı alanlarda spor yaparak aynı ortamda olmak istediklerini belirten Sevgi Çakmak, “Her zaman bayan arkadaşlarımızla farklı fikirler oluşturarak çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Bu sefer de halı sahada maç yapma kararı aldık ve gerçekten ilginç bir fikir oldu bizim açımızdan. Genelde erkekler halı saha da futbol oynamaya gelirler. Halı saha maçına geldiğimizde bizleri gören erkekler de şaşkınlıklarını gizleyemediler. Futbolu izleyen ve takip eden bayanlar olarak halı sahada başarılı işlere imza attık diyebilirim. Haftanın belirli günlerinde halı saha da futbol oynama etkinliğini gerçekleştireceğiz. Eşlerimiz biraz tedirgin olsalar da futbol oynamamıza zamanla alışırlar. Kadınlarla her alanda başarılı olabileceklerine inancım tamdır. Hedefimiz futbolumuzu biraz daha geliştirip eşlerimizle karşılıklı maç yapmaktır” dedi.

Bayanlar olarak hala saha etkinliğinden çok mutlu olduğunu ifade eden Nur Yanık ise, “İlk halı saha etkinliğimizi gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte ev ve iş kadınları da katılarak stres attılar. Belli zamanlarda halı saha etkinliği yaparak futbol oynayacağız” diye konuştu.

Halı saha maçının kazanan tarafı ise galibiyet pozu selfiesi yapmayı ihmal etmedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku