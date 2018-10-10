Kadınlar günde değil halı sahada buluştu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir grup kadın spor yapmak için halı sahada futbol oynamayı tercih ederken mücadeleleri ise nefes kesti.Hep günde bir araya geldiklerini, birazda farklı alanlarda spor yaparak aynı ortamda olmak istediklerini belirten Sevgi...

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir grup kadın spor yapmak için halı sahada futbol oynamayı tercih ederken mücadeleleri ise nefes kesti.

Hep günde bir araya geldiklerini, birazda farklı alanlarda spor yaparak aynı ortamda olmak istediklerini belirten Sevgi Çakmak, “Her zaman bayan arkadaşlarımızla farklı fikirler oluşturarak çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Bu sefer de halı sahada maç yapma kararı aldık ve gerçekten ilginç bir fikir oldu bizim açımızdan. Genelde erkekler halı saha da futbol oynamaya gelirler. Halı saha maçına geldiğimizde bizleri gören erkekler de şaşkınlıklarını gizleyemediler. Futbolu izleyen ve takip eden bayanlar olarak halı sahada başarılı işlere imza attık diyebilirim. Haftanın belirli günlerinde halı saha da futbol oynama etkinliğini gerçekleştireceğiz. Eşlerimiz biraz tedirgin olsalar da futbol oynamamıza zamanla alışırlar. Kadınlarla her alanda başarılı olabileceklerine inancım tamdır. Hedefimiz futbolumuzu biraz daha geliştirip eşlerimizle karşılıklı maç yapmaktır” dedi.

Bayanlar olarak hala saha etkinliğinden çok mutlu olduğunu ifade eden Nur Yanık ise, “İlk halı saha etkinliğimizi gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte ev ve iş kadınları da katılarak stres attılar. Belli zamanlarda halı saha etkinliği yaparak futbol oynayacağız” diye konuştu.

Halı saha maçının kazanan tarafı ise galibiyet pozu selfiesi yapmayı ihmal etmedi.