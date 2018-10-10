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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:45

Karataş: “En büyük sıkıntı yüksek faiz”

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, piyasalardaki en büyük sıkıntının ’yüksek faiz’ olduğunu söyledi.Tayfun Karataş, “Piyasaların önündeki en büyük engel yüksek faiz. Malumunuz, piyasalarda ve ülke genelinde...

Karataş: 'En büyük sıkıntı yüksek faiz”
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Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, piyasalardaki en büyük sıkıntının ’yüksek faiz’ olduğunu söyledi.

Tayfun Karataş, “Piyasaların önündeki en büyük engel yüksek faiz. Malumunuz, piyasalarda ve ülke genelinde ekonomik dar boğaz yaşanmaktadır. Tabii ki dolar, euro gibi yabancı paraların TL karşısında değer kazanması piyasalara fiyat artışı olarak yansımaktadır. Kısa vadede şahsi kanaatim piyasaları rahatlamak amaçlı 2 çözüm bulunmaktadır. Birincisi yüksek faizdir. Çünkü oluşan yüksek faiz, yatırımların devam etmesinde engel teşkil etmektedir. Piyasada ev, araç gibi argümanların yüksek faiz sebebi ile alınmasını engellemektedir. Yüksek faizi indirmenin yolu bankaların bağlı bulunduğu ortaklardan ve iştiraklerden piyasaya sıcak para girmesini sağlamaktadır. Bu da yüksek faizi törpüleyecektir. İkinci çözüm ise sektörel bazda hükümet eli ile iyileştirilmelere gidilmelidir. Örneğin, mobilya ve beyaz eşyada ÖTV indirimi gibi. Şu an için kısa vadede hükümetimizin piyasaları rahatlatma amaçlı çözüm önerileri şahsım adına söylemek gerekir ki bunlardan oluşmaktadır. Bu sebeplerin en temeli yüksek faizden oluşmaktadır” dedi.
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