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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:25

Karataş: “Kişiyi veya firmayı dedikodu batırır”

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, “Ticaretle uğraşan herkese saygı duymak gerekiyor. Kişiyi veya firmayı dedikodu batırır. Kaybolan bu milli servetin kime ne faydası olacak” dedi.Tayfun Karataş yaptığı açıklamada,...

Karataş: 'Kişiyi veya firmayı dedikodu batırır”
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Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, “Ticaretle uğraşan herkese saygı duymak gerekiyor. Kişiyi veya firmayı dedikodu batırır. Kaybolan bu milli servetin kime ne faydası olacak” dedi.

Tayfun Karataş yaptığı açıklamada, “Bölgemiz ve ülkemiz son zamanlarda ekonomik sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla bazı firmalar ekonomik sıkıntılar ile uğraşmakta ve bu uğraşlar karşısında bazıları ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum konkordato ilan etmek zorunda kalmakta. Umarım tez zamanda bozulan ekonomilerini düzeltirler çünkü her biri başta bölgemiz sonrasında ülkemiz açısından bir değerdirler. Beni üzen diğer mesele ise ekonomik sıkıntılar içinde olmayan ama piyasa da sırf dedikodu mahiyetinde bozuk olduğu ifade edilen söylemler. Ticaret ile uğraşan bir birey ve sivil toplum kuruluşu yöneticisi olarak bu tarz dedikodu yapan kişilere tavsiyem, lütfen kesin bilmediğiniz ve görmediğiniz söylemler ile konuşmayalım. Unutmayalım ki, kişiyi veya firmayı dedikodu batırır. Ayrıca son olarak şunu da ifade etmek isterim: Kaybolan bu milli servetin kime ne faydası olacak?” diye konuştu.
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