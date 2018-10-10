Kayıp 90 yaşındaki dede için Ordu seferber oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık bahçesine gitmek üzere evden ayrılan 90 yaşındaki bir kişi kaybolunca jandarma ekipleri ile vatandaşlar adeta seferber oldu.Ünye ilçesi Kaledibi Mahallesi Muhtarı Üzeyir Nazlı’nın akşam saat 20.00 sıralarında...

Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık bahçesine gitmek üzere evden ayrılan 90 yaşındaki bir kişi kaybolunca jandarma ekipleri ile vatandaşlar adeta seferber oldu.

Ünye ilçesi Kaledibi Mahallesi Muhtarı Üzeyir Nazlı’nın akşam saat 20.00 sıralarında Ünye İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, mahalle sakinlerinden Mevlüt Işık’ın (90) akşam saatlerinde fındık bahçesine gitmek için evden ayrıldığını, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığını bildirmesi üzerine olayla ilgili Ünye Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Mevlüt Işık’ın bulunması için saat 20.30 itibariyle Ünye İlçe Jandarma Komutanlığından 8 kişiden oluşan 2 Asayiş Timi ve mahalleden yaklaşık 50 vatandaş ile arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına, Ordu İl Jandarma Komutanlığından 1 iz takip köpeği, 13 kişiden oluşan 1 Jandarma Komando Timi, ve Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 6, Rüsumat Gönüllü arama ekibinden 4, UMKE’den 3 kişilik arama-kurtarma ekibi de dahil oldu.

Yapılan arama çalışmaları sonucu kayıp şahıs gece saat 00.10 sıralarında, evinin 1 km uzağında sağ olarak bulundu. Mevlüt Işık tedbir amaçlı olarak Ünye Devlet Hastanesine sevk edildi.