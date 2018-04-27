Kaymakam Yapıcı’ya plaket ve forma hediye ettiler

2017-2018 sezonunda mücadele ettiği Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden (BAL) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig’e yükselme başarısı gösteren Fatsa Belediyespor Kulübü’nün Başkanı Ayhan Demir, Teknik Direktör Can Güven ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Mehmet Yapıcı’yı makamında ziyaret ederek verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Mehmet Yapıcı, “TFF 3. Lig’e yükselme başarısı gösteren Fatsa Belediyespor futbol takımının önemli bir başarıya imza attı. Futbol takımının oyuncuları başta olmak üzere başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl tüm maçları takip ettim ve şehrimizin takımı şampiyon olarak bizlere büyük gurur yaşattı. İnşallah bu başarılı grafik 3.lig’de de olur da bizlerde takımımızla daha da fazla gururlanırız” dedi.

3. Lig’de kalıcı olmak istediklerini ifade eden Fatsa Belediyespor Başkanı Ayhan Demir, sezon boyunca kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve destek için Kaymakamımız Mehmet yapıcı’ya teşekkür ediyoruz. Bizler her kapısını çaldığımızdan bizlere hep destek verdi ve bizlerin şampiyonluğunda emekleri büyük oldu. Hep birlikte Fatsa olduk, hedefimiz futbolda marka ilçe olmaktır” diye konuştu.

Ziyaret Fatsalı Belediyesporlu yöneticilerin Kaymakam Mehmet Yapıcı’nın adının yazılı olduğu forma ve plaket takdimi ile sona erdi.