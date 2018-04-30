ORDU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:37

Kaymakamdan anlamlı günde duygulandıran ziyaret

Ordu’da kandil günü karşılarında kaymakamı gören hasta ve yaşlıların gözleri yaşardı.Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, kandil günü hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, hem kandillerini kutladı hem de gönüllerini kazandı.Tüm...

Kaymakamdan anlamlı günde duygulandıran ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ordu’da kandil günü karşılarında kaymakamı gören hasta ve yaşlıların gözleri yaşardı.

Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, kandil günü hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, hem kandillerini kutladı hem de gönüllerini kazandı.

Tüm gün ilçe genelindeki yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Özerden, ziyaret ettiği ailelerin kandilerini kutlayarak,kendileri çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaret ettiği ailelerle sohbet eden Kaymakam Özerden, "Bizler sizlerin mutlu veya zor gününüzde yanınızda olduğumuz gibi böyle özel günlerde de her zaman yanınızdayız. Rabbım hepimizi sevdiklerimizle birlikte sağlık ve mutlulukla nice kandillere ulaştırsın" dedi.

Kendilerini evlerinde ziyaret ederek kandillerini tebrik eden Kaymakam Mustafa Ugur Özerden’e teşekkür eden Dursun Yılmaz, "Kandil günü kaymakamımızın evime kadar gelerek kandilimi kutlaması beni çok duygulandırdı. Kaymakamımız bizlerin her zaman yanımızda olduğunu bir kere daha gördüm.Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.

Kaymakam Özerden’e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ümit Şener eşlik etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku