Kentlerin Tarihi Ünye’de konuşuldu

Türkiye’de tarihi mirasları korumak adına 2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği’nin toplantısı Ordu’nun Ünye ilçesinde başladı. 20-21 Temmuz tarihleri arasında devam edecek "Tarihi Kentler Birliği Buluşması" birçok belediye başkanın katılımıyla gerçekleşti. 460 üye belediyesi bulunan Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler özellikle kentlerde tarihi mirasların yeniden gün yüzüne çıkarılması ve korunması adına çalışmalar yürütüyor. Birliğe 2005 yılında üye olan Ünye Belediyesi hem tarihi geçmişi hem de yine tarihi mirasları ile üye kentler içerisinde dikkat çeken şehirler arasında yer alıyor.

Türkiye’de tarihi mirasları korumak adına 2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği’nin toplantısı Ordu’nun Ünye ilçesinde başladı. 20-21 Temmuz tarihleri arasında devam edecek "Tarihi Kentler Birliği Buluşması" birçok belediye başkanın katılımıyla gerçekleşti. 460 üye belediyesi bulunan Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler özellikle kentlerde tarihi mirasların yeniden gün yüzüne çıkarılması ve korunması adına çalışmalar yürütüyor. Birliğe 2005 yılında üye olan Ünye Belediyesi hem tarihi geçmişi hem de yine tarihi mirasları ile üye kentler içerisinde dikkat çeken şehirler arasında yer alıyor.

“Ünye’nin tarihini gün yüzüne çıkarıyoruz”

Ünye Belediyesinin ev sahipliği yaptığı buluşmada açılış konuşmasını gerçekleştiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Tarihi Kentler Birliği 22 Temmuz 2000 tarihinde bu ülkenin tarihine gönül vermiş olanların kurmuş olduğu kuruluştur. Başkanımız Erdoğan Bilenser başkanlığında kurulan sonrasında 2004-2011 tarihlerinde bakanlık da yapan Mehmet Özhaseki sonrasında ise Samsun eski Büyükşehir Belediye Başkanı devam ettirdiği ve şimdiki konuğumuz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi başkanımıza bu konuda destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Son zamanlarda ilçemizi tanımak amacıyla gerçekleştirdiğimiz ’Yeşilin Gölgesine Mavinin Ötesine’ diyerek bugün tarihimizle yeniden buluşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece deniz, ağaç ve havası ile ilçemizi insanların tanımasından ziyade tarihi olarak da hatırlayacağından şüphemiz yoktur. Bugün Kültür Vakfı ile beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızı gün yüzüne çıkartıyoruz" dedi.

“Gerçek eserler toplumda barışla olur”

Zengin geçmişi ve tarihe sahip olan değerlerin dokusuna zarar vermeden ortaya çıkaran Ünye Belediyesini tebrik eden Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Bir ilçe insanları doğası kadar tarihini korumak adına da çalışmalar yapması gerekmektedir. Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş sürecinde, geleneklerimizi yıkmak ve onların yaptığı eserleri yıkmak olarak algıladık. Bizler modern toplumu geleneklerimizle barıştırdığımızda gerçek eserlerimizi o zaman gün yüzüne çıkarmaya başlayacağız. Biz toplum ile barışık yaşadıkça o zaman gerçek eserlerimizi ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

“Kültür gönüllüsü 460 belediye ile aile olduk”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Asıl Güzelbey, " 2000’li yıllarda bir gurup kültür gönüllüsü tarafından kurulan bu gün ise 460 belediyenin birlikteliği ile büyük bir aile olduk. Bu işin mimarisi Metin Sözen hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir ilçenin en büyük mimarı o şehrin tarihi dokularıdır. Bugün birçok il ve ilçe sadece kültür turizm ve tarihiyle ayakta duruyor" şekilde konuştu.

“Şehirler tarihleri ile miras bırakır”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, "Bugün şehirlerimizde baktığımızda, yaşadığımız topraklar üzerinde birçok mirası geçmişte bıraktığımızın farkında olmalıyız. Şehirler tarihleri ile bizlere birer miras bırakır. Ancak bu mirasları yarınlarımıza taşıyarak gelecek nesillerimize anlatabilme çabası içerisinde olmalıyız. 460 üyemiz ile tarihi eserlerimizin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynuyoruz. Tarihlerimizi ortaya çıkararak şehirlerimizin gerçek yüzünü ortaya çıkarıyoruz." dedi.

Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, "Belediyelerimizin tarihi kentlere sahip çıkması açısından gerçekleştirilen bu kuruluşta emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tarihini geçmişinde bırakan bir ilçenin geleceği sadece taş ve toprak yığını olur. Bizler istiyoruz ki insanlarımız tarihi ile beraber yaşamasını ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmasını destekliyoruz" diye konuştu.

“Yerel yönetimi olmayan bir yerde demokrasi olmaz”

Tarihi Kentler Birliği Onursal Başkanı ve Çevre Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın Kurucusu Metin Sözen, "Tarihi Kentler Birliği Avrupa tarihi kentler birliğinin en çalışkan birliğidir. Bizler en zor koşullarda en çok kültür mirasına sahibiz. Ünye’nin sokaklarında dolaştığımda insanlarımızın değerlerini ve ilçesine sahip çıktığını gördüm. Yerel yönetimi olmayan bir yerde ne demokrasi olur, nede çocuklar o ilçede okur. Bir kentin sokaklarını dolaştığınız zaman günaydın demiyorsanız, bir esnafınızla çay içmiyorsanız hepsinden önemlisi tarihinizi konuşmuyorsanız geleceğiniz kötüdür demektir. Yerel yönetici ile tarihin gelmiş geçmiş en önemli insanları o gitsin de ben kalayım diyorsa o şehir asla kültürle bağdaşamaz." dedi.

Tarihi Kentler Birliği toplantısına ayrıca il ve ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda "Kentlerin Tarihine 18. Yıl" ismine özel pasta kesildi.