Kızılay engellilere tekerlekli sandalye dağıttı

Fatsa Kızılay Şubesi tarafından 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Daha önce Kızılay şubesine başvuran engellilerin ailelerine, Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları tarafından tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Her vatandaşın bir engelli adayı olduğunu belirten Başkan Erdi Şevketoğulları, herkesin engellilere yardımda bulunması gerektiğini söyledi. Şevketoğulları, engellilerin topluma kazandırılması için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini belirterek, “Kızılay Fatsa Şubesi olarak gerek engelli vatandaşlarımıza gerekse maddi durumu olmayan afetzedelere, depremzedelere imkânlarımız doğrultusunda yardım yapmaya çalışıyoruz. Rabb’im kimseyi bu sandalyelere muhtaç etmesin. Bundan sonra da ihtiyacı olan vatandaşlarımız bizlere başvuruda bulunabilir. İmkânlarımız doğrultusunda kendilerine yardımcı olacağız” dedi.