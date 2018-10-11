ORDU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 13:34

Kızılay engellilere tekerlekli sandalye dağıttı

Fatsa Kızılay Şubesi tarafından 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Kızılay engellilere tekerlekli sandalye dağıttı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Fatsa Kızılay Şubesi tarafından 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Daha önce Kızılay şubesine başvuran engellilerin ailelerine, Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları tarafından tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Her vatandaşın bir engelli adayı olduğunu belirten Başkan Erdi Şevketoğulları, herkesin engellilere yardımda bulunması gerektiğini söyledi. Şevketoğulları, engellilerin topluma kazandırılması için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini belirterek, “Kızılay Fatsa Şubesi olarak gerek engelli vatandaşlarımıza gerekse maddi durumu olmayan afetzedelere, depremzedelere imkânlarımız doğrultusunda yardım yapmaya çalışıyoruz. Rabb’im kimseyi bu sandalyelere muhtaç etmesin. Bundan sonra da ihtiyacı olan vatandaşlarımız bizlere başvuruda bulunabilir. İmkânlarımız doğrultusunda kendilerine yardımcı olacağız” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku