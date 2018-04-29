Koç: “Derneğimizin kapısı tüm halkımıza açık"

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Fatsa Şubesi, derneğin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kutlama ve yemekli konser programı düzenledi.

Fatsa’da bir otelde düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç, “Göreve geldiğim günden beri çalışma arkadaşlarımla birlikte büyük bir gönüllülük anlayışıyla, vatan sevgisiyle, insana hizmet hakka hizmettir düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 90. yıl münasebetiyle birçok etkinliği Fatsa şubesi olarak gerçekleştirdik. Derneğimizin kapısı tüm halkımıza açıktır. Bizlere üye olarak çevremizi geliştirebilir, paylaştıkça çok olur güçleniriz. Yıllardır tüm çalışmalarımızda bizlere güler yüzle kapılarınızı açıp devamlı artan destek ve güveniniz, esirgemediğiniz, maddi ve manevi katkılarınızla bizlere hizmet etme imkânı verdiğinizi için sizlere sonsuz müteşekkiriz. Bizler çalışmalarımıza aynı hassasiyetle devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TRT sanatçısı Ayfer Er seslendirdiği sevilen şarkılarla müzik ziyafeti verdi. Gece, Yardım Sevenler Derneği Fatsa Şubesine katkıda bulunan kişilere plaket ve ödül töreni ile son buldu.