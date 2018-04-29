ORDU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 08:47

Koç: “Derneğimizin kapısı tüm halkımıza açık"

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Fatsa Şubesi, derneğin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kutlama ve yemekli konser programı düzenledi.Fatsa’da bir otelde düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Gecenin açılış...

Koç: 'Derneğimizin kapısı tüm halkımıza açık'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Fatsa Şubesi, derneğin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kutlama ve yemekli konser programı düzenledi.

Fatsa’da bir otelde düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç, “Göreve geldiğim günden beri çalışma arkadaşlarımla birlikte büyük bir gönüllülük anlayışıyla, vatan sevgisiyle, insana hizmet hakka hizmettir düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 90. yıl münasebetiyle birçok etkinliği Fatsa şubesi olarak gerçekleştirdik. Derneğimizin kapısı tüm halkımıza açıktır. Bizlere üye olarak çevremizi geliştirebilir, paylaştıkça çok olur güçleniriz. Yıllardır tüm çalışmalarımızda bizlere güler yüzle kapılarınızı açıp devamlı artan destek ve güveniniz, esirgemediğiniz, maddi ve manevi katkılarınızla bizlere hizmet etme imkânı verdiğinizi için sizlere sonsuz müteşekkiriz. Bizler çalışmalarımıza aynı hassasiyetle devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TRT sanatçısı Ayfer Er seslendirdiği sevilen şarkılarla müzik ziyafeti verdi. Gece, Yardım Sevenler Derneği Fatsa Şubesine katkıda bulunan kişilere plaket ve ödül töreni ile son buldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku