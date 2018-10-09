Kocasının kestiği ağacın altında kalan kadın öldü

Ordu’nun Çamaş ilçesinde kocasının kestiği ağacın altında kalan bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Sakargeriş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muharrem Yıldız, kendi arazisinde ağaç keserken yıkılan ağaçlardan birisi yanında olan eşi Nezaket Yıldız’ın (42) üzerine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemelerde kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocuğu olduğu öğrenilen kadının cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.