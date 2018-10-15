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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:24

Kurslarını canlı müzik eşliğinde tanıttılar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçenin işlek caddeleri ve meydanlarında kurulan stant ile yıl boyunca merkezde verilecek olan kurslar vatandaşlara uygulamalı olarak tanıtılarak kayıt başvuruları kabul...

Kurslarını canlı müzik eşliğinde tanıttılar
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçenin işlek caddeleri ve meydanlarında kurulan stant ile yıl boyunca merkezde verilecek olan kurslar vatandaşlara uygulamalı olarak tanıtılarak kayıt başvuruları kabul edildi.

Kayıtlar sırasında eğitici öğretmenler müzik enstrümanları ile şarkılar çaldılar, resim öğretmenleri ise işlek caddeler ve meydanlarda resim çizdiler. Fatsalıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte bol bol fotoğraf ve video çeken vatandaşlar ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaştıklarını ifade ettiler.

Yıl boyunca merkezde verecekleri kursların tanıtımını yaptıklarını belirten Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı, “Halkımıza özellikle resim ve müzik alanlarında kültür sanat alanlarında neler yapabileceğimizi göstermek amaçlı bağlama ve gitar dışındaki enstrümanları da tanıtmak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Halkımızın beğendiğini düşünüyorum. Bundan sonra da bu tür etkinliğimiz devam edecek. Amacımız halkımızın kültür sanat dallarındaki etkinliklerini kurslarımızla genişletmektir. Fatsalıların müziğe karşı ilgisi ve alakası çok güzel” dedi.
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