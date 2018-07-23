ORDU:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:42

Kuru temizlemeciler yaz ayından memnun

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 23 yıldır kuru temizleme işi ile uğraşan Harun İşeri, “Bu yıl işlerimizde gözle görülür bir hareketlilik oldu. Düğün sezonunun hareketli geçmesi bize de yansıdı ve işlerimizde artış oldu” dedi.Son on yılın...

Kuru temizlemeciler yaz ayından memnun
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde 23 yıldır kuru temizleme işi ile uğraşan Harun İşeri, “Bu yıl işlerimizde gözle görülür bir hareketlilik oldu. Düğün sezonunun hareketli geçmesi bize de yansıdı ve işlerimizde artış oldu” dedi.

Son on yılın en iyi işini bu sezon yaptıklarını belirten kuru temizlemeci Harun İşeri yaptığı açıklamada, "Kuru temizleme, ürünlerin üzerinde bulunan kir ve lekeleri çıkarmak için solvent adı verilen özel bir kimyasal ilaç ile yapılan temizleme işlemidir. Bu işlemi yaparken giysilere dikkat ederek ve zarar görmesini engelleyerek işlemlerimizi yapıyoruz. Kuru temizleme son yıllarda pek tercih edilen bir meslek olmasa da bizler mesleğimizi ömrümüzün sonuna kadar devam ettireceğiz. Düğün sezonu bölgemizde hareketli geçiyor ve biz de bundan nasibimizi aldık. İnşallah bu hareketlilik yine devam eder. Fiyatlarımızda ise yılardır değişmeyen tarifeyi uyguluyoruz. Genel de kuru temizlemenin yanında ütü işlemi yaptırmaya gelen vatandaşlarımız da çok. Geçtiğimiz yıllarda ki, işsizlik kendi işimize yatırım yapmamıza engel oldu, ama yoğunluğumuz devam ederse gelişmiş teknoloji ile çalışan makineleri alacağız. Önemli olan müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaktır” diye konuştu.
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