Motosiklet hırsızlığı kamerada

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Emre Durmaz, iş çıkışı motosikletini evinin önüne park etti. Sabah tekrar işe gitmek için motosikletinin yanına gelen genç, motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Emre Durmaz, sabah saatlerinde iki kişinin gelerek, motosikletini çaldığını fark etti.

Emre Durmaz, motosikleti çalanların, sabah saat 04.00 sıralarında gelip teftiş yaptıklarını, yaklaşık bir saat sonra tekrar gelerek düz kontak ile motosikleti çaldıklarını iddia etti. Yaklaşık 5 yıldır aynı mahallede motosikletini kullandığını ve daha önce bu tür olaylar ile karşılaşmadığını anlatan Emre Durmaz, motosikletin kendisi adına kayıtlı olmadığı için resmi başvuruları gerçekleştiremediğini ileri sürerek, bulunması durumunda da olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını talep etti.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde ise biri kapüşonlu iki kişinin sabah saatlerinde gelerek motosikleti götürdüğü görülüyor.