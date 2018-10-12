OBB Basın Daire Başkanlığına Şahin Sevinç getirildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı kuruldu. Daire Başkanlığına ise Şahin Sevinç getirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasında değişiklik yapıldı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi olmak üzere iki yeni daire başkanlığı kuruldu. Daha önce Kültür Dairesi bünyesinde bulunan Basın Yayın Şube Müdürlüğü, meclis kararıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi oldu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına ise daha önce Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Altınordu Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerini yürüten Şahin Sevinç getirildi.

Şahin Sevinç kimdir?

Ordu-Arpaköy doğumlu Şahin Sevinç, İlkokulu Arpaköy’de bitirdi. Ortaokul ve liseyi Ordu İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayan Sevinç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1989 yılında öğretmenliğe başlayan Sevinç, sırayla Ankara Çiğiltepe İlköğretim Okulu, Sivas-Suşehri Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda yönetici olarak çalıştı. 1998 yılında Ulubey Anadolu Lisesinde 2005 yılına kadar Okul Müdür Yardımcısı ve Müdür Vekilliği yaptı. 2005 yılında Ordu Güzelordu İlköğetim Okulu Müdürlüğüne getirildi. 2010 yılında Bayadı Ortaokuluna rotasyonla Okul Müdürü olarak atandı. Bu görevinin ardından Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü yürütürken 2014 yılında kurulan Altınordu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne getirilen Sevinç, yaklaşık 20 yıl TRT muhabirliği görevinde bulunmuştu.