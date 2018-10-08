ODÜ, 13 yılda 10 kat büyüdü

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Ordu Üniversitesinin kurulduğu günden 10 kat büyüme gerçekleştirdiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Ordu Üniversitesinin kısa geçmişine rağmen büyüme sürecini bütün birimleriyle gerçekleştirdiğini ve bölgesinin gelişimine katkıda bulunduğunu ifade etti. Rektör Yarılgaç, “Üniversitemiz 13 yıl önce 4 bin öğrenci ile başladığı eğitim öğretim faaliyetlerine 2018-2019 döneminde 3 enstitü, 12 fakülte, 2 yüksekokul ve 10 meslek yüksekokulunda 737 akademik ve 337 idari personeli, 317 sürekli işçisi, 12 sözleşmeli personeli; lisansüstü, lisans ve ön lisansta 23 binden fazla öğrencisi ile eğitim hizmeti sunmaya devam etmektedir” dedi.

İstatistiki veriler ışığında gelişim sürecine bakıldığında, ODÜ’nün bu süreçte sürekli büyüdüğüne dikkat çeken Yarılgaç, “Ön lisans öğrenci sayısında 2.8, lisansta 5, lisansüstünde 105, toplam öğrenci sayısında 4.6 kat, program sayıları bakımından ise ön lisansta 2.6; lisansta 5.1, yüksek lisansta 15, doktorada 11 kat, toplam program sayılarında 4.1 kat büyüme gerçekleştirdik. Ayrıca öğretim üyesi sayısı bakımından 8.7, öğretim elemanı sayısı bakımından 7.4, idari personel sayısı bakımından 8.6, toplam personel sayısı bakımından da 10 kat büyüme sağladık” diye konuştu.

Laboratuvarlar araştırmacılara açık

Rektör Yarılgaç, Ordu Üniversitesi bünyesinde araştırmacılara gerekli olan tüm çalışma ortamlarının sunulduğunu ve eğitim öğretim faaliyetlerinin çağdaş eğitimin gerektirdiği her türlü imkâna sahip mekânlarda sürdürülmesi için laboratuvarlarıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaların ve projelerin yürütülmekte olduğunu ifade etti. Araştırma ve geliştirme süreçlerinin her aşamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilecek nitelikte elemanlar yetiştirerek gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalarla toplum yararına sunduğu eğitime yönelik hizmetlerini sürdüren Ordu Üniversitesinin kurulduğu yıllarda 13 olan laboratuvar sayısının 140’a çıktığını sözlerine ekledi.